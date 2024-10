Homem morre colhido por comboio na Linha do Algarve

A circulação ferroviária na Linha do Algarve está suspensa desde as 07h45 devido a um atropelamento ferroviário em Marim, no distrito de Faro.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve disse que a vítima estava a atravessar a linha a pé quando foi colhida pelo comboio, na zona de Marim, concelho de Olhão.

Pelas 08h30 estavam no local 18 elementos dos bombeiros, INEM, GNR e Infraestruturas de Portugal, apoiados por sete viaturas.

A Linha do Algarve liga as estações ferroviárias de Vila Real de Santo António a Lagos.