Helena Roseta: "As pessoas destes bairros não podem ser faladas só quando acontecem desgraças"

Conhecedora dos bairros pobres da Área Metropolitana de Lisboa, Helena Roseta, arquitecta liderou o projecto Bairros Saudáveis, denuncia a discriminação a que são sujeitos muitos habitantes desses bairros.

Em entrevista à Renascença, a arquitecta cujo projeto foi encerrado em Agosto pelo atual Governo diz-se surpreendida com essa decisão e critica o esquecimento a que são votadas estas áreas urbanas

Como é que assiste ao que estamos a observar nalguns bairros da Grande Lisboa?

Com um grande sentimento de tristeza, mas também sem muita surpresa. O primeiro ato de violência que nós vimos foi a morte de Odair. Aquele homem teve "morte matada", como dizem os brasileiros. Não foi "morte morrida", mas uma "morte matada", que não está bem explicada. Há várias versões a correr e é preciso esclarecer isto o mais depressa possível.

Seja como for, já ninguém lhe volta a dar a vida. Isso é a minha tristeza profunda, porque contamos com a polícia para nos manter seguros e estas situações estão no limite daquilo que nós esperamos que a polícia faça. Era preciso termos a certeza que, de facto, a arma foi bem utilizada, mas não sou eu que vou fazer isso, mas sim os órgãos de investigação judicial ou policial.

A primeira coisa é mesmo pensar neste homem que morreu, pensar na sua família e saber que não é o primeiro. Não é assim que se lida com estes problemas destes bairros.

Como é que devia ter sido lidado?

Há muito tempo que ando a batalhar para que estes bairros façam parte da nossa vivência urbana. Estes bairros fazem parte das nossas cidades, não são traseiras, não são bairros críticos, como já lhes tem sido chamado, ou bairros problemáticos, como a polícia às vezes lhes chama. Não, fazem parte do nosso tecido urbano.

Temos, desde meados do século passado, um crescimento, em particular na Área Metropolitana de Lisboa, de muitos bairros que foram construídos sem licenciamento. Algumas pessoas ainda compraram os terrenos e há muitos que não compraram terreno nenhum, instalaram-se em terreno que não lhes pertence.

Evidentemente que aquilo não é legal. Agora, tem que ser regularizado e há formas de resolver e ultrapassar as dificuldades e, de certa maneira, fazer com que aqueles bairros tenham melhores condições, acesso às infraestruturas e que as pessoas vivam melhor.

Essa é a minha luta. Há 50 anos que não faço outra coisa, já trabalhava em bairros desde antes do 25 de Abril. E constato que as políticas para esses bairros ou não conseguem ter frutos, porque são interrompidas, como foi a iniciativa "Bairros Críticos" de João Ferrão, ou simplesmente não existem. A Lei de Bases da Habitação, que tive o privilégio de poder apresentar e fazer aprovar no Parlamento, tem um artigo específico que considera prioritária a intervenção nas urbanizações de género ilegal ou precárias.

A intervenção prioritária que se tem feito na maior parte destes bairros é uma intervenção de erradicação ou, então, de indiferença. É como se não existissem. Não pode ser.

Estes bairros têm que ter uma abordagem própria, com ferramentas financeiras próprias. E participativas, porque estas pessoas têm uma palavra, têm uma voz e não podem ser só faladas quando acontecem desgraças como esta.