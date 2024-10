Há toxicodependentes em "lista de espera" para serem apoiados. Orçamento tem de ser "reforçado", defende o ICAD

Numa altura em que o tema das dependências e das substâncias aditivas vai estar em foco Lisboa, com a realização do Lisbon Addictions 2024 , uma conferência europeia que vai reunir mais 2 mil participantes provenientes de mais de 100 países, Manuel Cardoso lembra que "neste momento, o país tem problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas e que são noticiadas todos os dias".

O Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências não consegue dar resposta a todas as solicitações e precisa de reforço orçamental para 2025. Em declarações à Renascença, o vice-diretor do instituto público que coordena o combate às dependências, alerta para a existência de listas de espera, que exigem um reforço das equipas de trabalho e mais investimento em equipamentos.

O novo instituto público, cujas receitas são provenientes do Orçamento do Estado, mas também de receitas próprias, propõe um reforço orçamental superior a 13% para os próximos dois anos , passando de mais de 68 milhões de euros gastos em 2024 para um valor ligeiramente acima dos 79 milhões.

O ano passado, o antigo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências foi extinto e substituído pelo ICAD. Assim, 2024 foi sobretudo um ano de "transição", como reconhece o Plano Estratégico do ICAD 2024-26, que a atual ministra Ana Paula Martins aprovou no início do mês.

"É indispensável ter um orçamento que suporte os profissionais que já estão nos serviços, que garanta que haja a possibilidade de reforçar o mapa de pessoal para que haja resposta às solicitações que existem e, por outro lado, que haja capacidade para pagar aos parceiros que trabalham na redução do risco e na minimização de danos ou as convenções com comunidades terapêuticas. E isso não vimos ainda, também, assegurado com clareza", refere o dirigente.

Em 2024, segundo o Plano Estratégico, o quadro orçamental do ICAD "reflete uma diferença entre receitas e despesas de 17 milhões de euros". A grande fatia do financiamento (51%) vai para pessoal. Ainda assim, "há várias áreas que precisam de reforço", assegura Manuel Cardoso.

"É preciso reforçar as equipas, é necessário recuperar muitas das instalações, muito do edificado. Há situações absolutamente degradadas que precisam de ser recuperadas. E ainda é necessário um terceiro investimento, que tem a ver com o toda a todo o sistema informático", afirma.

O fundamental é que o dinheiro seja gasto de forma ponderada. "É preciso é que seja aplicado nos equipamentos certos e que haja uma planificação da intervenção e não fazer um investimento só porque sim ou porque é o que está na moda. Quer dizer, é preciso haver planeamento e ser-se efetivo no investimento que se faz", defende.

Críticas ao congelamento do IABA

Este responsável do ICAD critica o já anunciado congelamento do imposto sobre o consumo IABA (que abrange o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes).