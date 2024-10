Greve na CP arranca esta quinta-feira. Sindicato espera "grande impacto"

Começa esta quinta-feira e termina a 3 de novembro uma greve dos trabalhadores dos comboios da CP. A nova paralisação foi convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), em defesa de melhores condições salariais.

O sindicalista António Lemos diz à Renascença que espera um grande impacto na circulação de comboios em resultado desta greve.

“O impacto vai ser, no nosso entender, logo a partir do dia 24 nos comboios urbanos de Lisboa, com duas horas ao início do turno de cada trabalhador. Como são muitos trabalhadores vai originar, certamente, a supressão de muitos comboios. Desde o dia 24 até ao dia 30 são greves parciais. Vão causar supressões locais, nos urbanos de Lisboa, Porto e regionais. No dia 31 vamos ter uma greve de 24 horas”, declara.

No dia 31 de outubro a greve deve afetar a generalidade dos serviços, sendo que para esse dia, véspera de feriado e de fim-de-semana prolongado, foram decretados serviços mínimos.

Como um dos motivos para esta greve, António Lemos diz que a empresa “está a falhar” a compromissos já assumidos.

“Há um acordo celebrado em julho de 2023 que inclui o subsídio de transporte e de disponibilidade na nossa tabela salarial, e que não foi cumprido até ao momento. Depois, há também uma outra questão que é a humanização das escalas dos revisores, que foi acordada também a 25 de julho de 2023, que só parcialmente é que foi cumprida, apesar de toda a insistência da nossa parte”, sublinha o dirigente do SFRCI.

A CP alertou já para perturbações devido a esta greve que decorrerá entre 24 de outubro e 3 de novembro

Assim, nos dias 28, 29 e 30 de outubro, em que haverá uma greve parcial, a CP prevê perturbações nos serviços Regional/Inter-Regional, Urbanos de Coimbra e Urbanos do Porto. Já no dia 31 de outubro, em que paralisação será total, durante 24 horas, "prevêem-se fortes perturbações em todos os serviços (Alfa Pendular, Intercidades, Regional/Inter-Regional, Urbanos e Internacional Celta)", incluindo "algumas perturbações no dia seguinte".