Carolina Barbosa encontrada morta em praia de Aveiro, diz família

Nas redes sociais, o irmão de Carolina Barbosa revelou a confirmação por parte do Instituto de Medicina Legal (IML) de que o corpo que deu à costa em Aveiro a 3 de outubro, na Praia da Barra, é da jovem que tinha sido vista pela última vez na zona do Jardim do Morro , em Vila Nova de Gaia.

“Em nome da família, pedimos respeito pela nossa privacidade durante estes dias. Ainda não sabemos o que lhe aconteceu, mas queremos garantir que nenhum de nós vai descansar até termos respostas”, escreveu o irmão Francisco.

Carolina teve o último contacto com a família no dia em que desapareceu, a 10 de setembro, pela hora de almoço.

A porta de casa foi encontrada aberta e o carro apareceu no jardim do Morro com o vidro traseiro partido e a chave na ignição, de acordo com fonte da família ao Jornal de Notícias.

A 3 de outubro foi encontrado na praia da Barra um corpo presos às rochas, em avançado estado de decomposição, sem ser possível conhecer o sexo ou a identidade da vítima.