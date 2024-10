Carlos Moedas insiste no reforço da Polícia Municipal

Carlos Moedas insiste no reforço de competências da Polícia Municipal.

À entrada, esta quinta-feira, para a reunião dos autarcas da área metropolitana de Lisboa (AML), o presidente da Câmara lisboeta defendeu que, “mais do nunca”, “este é o momento” para pedir ao Governo o aumento das competências da polícia municipal.

“Estou a lutar todos os dias para que a Polícia Municipal possa ter aqui um papel na cidade que não seja administrativo”, indicou Carlos Moedas, lembrando que “a polícia municipal é constituída de polícias de segurança Pública. Portanto, têm de ter capacidade de, num determinado momento em que tem de prender alguém, poder levar essa pessoa à esquadra”, defendeu.

“Penso que hoje é o momento com o senhor e a senhora ministra de discutirmos esse ponto de ter uma polícia municipal cuja principal função é segurança das pessoas”, apontou momentos antes do encontro de autarcas que conta com as presenças do ministro da presidência, Leitão Amaro e a ministra da administração Interna, Margarida Blasco.

Os 18 municípios que integram a Área Metropolitana de Lisboa reúnem-se esta quinta-feira na sede da AML. Entre os pontos em analise na reunião com os dois ministros, estão os desacatos dos últimos dias na Grande Lisboa que ocorreram após a morte de um homem baleado pela PSP no bairro da Cova da Moura na madrugada de segunda-feira.