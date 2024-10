​Cancro do pâncreas. "Nos últimos anos tem havido avanços importantes"

“Embora o cancro do pâncreas seja dos cancros com maior mortalidade, há uma percentagem significativa de doentes que sobrevive . Nos casos em que há condições para cirurgia, há uma taxa de sobrevida de cerca de 40% dos doentes aos cinco anos. Isto quer dizer que caminhamos para um número em que metade dos doentes operados podem ficar curados da doença”, conclui Carlos Carvalho.

De acordo com o diretor da Unidade Multidisciplinar de Cancro Digestivo, “nos últimos anos tem havido avanços importantes. Hoje é possível, com tratamentos, sobretudo de quimioterapia e cirurgia, oferecer a um grupo cada vez maior de doentes um tempo de vida bastante grande e até a cura da doença”.

Centenas de especialistas, de todo o mundo, estão reunidos em Lisboa para discutirem o que de mais recente há no tratamento e investigação do cancro do pâncreas , que é cada vez mais frequente e já é a quinta causa de mortalidade por cancro em Portugal .

Quais são os fatores de risco?

Também não há forma de fazer um rastreio de população como é habitual, por exemplo, para o cancro da mama, do colo do útero ou do intestino. Não há um teste que possa ser generalizado, para detetar precocemente tumores no pâncreas, mas a ciência está a dar passos largos nesse sentido.

“Há esperança de que comecem a aparecer testes, utilizando genética molecular, utilizando o DNA ou outras substâncias que estão no sangue, e tentar detetar mais precocemente a doença, encontrando alguns sinais, alguns fragmentos do tumor que possam estar em circulação”, refere o diretor da Unidade Multidisciplinar de Cancro Digestivo.

Esses testes, garante o médico, “estão atualmente a ser desenvolvidos e espera-se que, tal como noutros tumores, também no pâncreas comece a ser possível fazer o diagnóstico mais precoce da doença”.

Enquanto não há testes, há formas de prevenir a doença ou, pelo menos, de reduzir os fatores de risco que estão bem identificados. “Hoje sabemos que há uma associação muito grande entre o tumor do pâncreas e o tabaco, álcool e obesidade. Estes são os três fatores, associados à doença, que podemos modificar”, sublinha Carlos Carvalho.

O Congresso Internacional do Cancro do Pâncreas decorre até sábado, na Fundação Champalimaud.