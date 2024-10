Bebé morre afogado em piscina no concelho de Ansião

De acordo com o 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Ansião, Pedro Paz, o alerta para o acidente, na localidade de Casal António Braz, freguesia de Santiago da Guarda, chegou à corporação às 9h52.

Um bebé de 18 meses morreu esta quinta-feira afogado na piscina de uma habitação no concelho de Ansião, distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

Segundo as organizações, em 2023, há registo de pe(...)

Ao local acorreram 10 operacionais apoiados por cinco veículos, dos Bombeiros Voluntários de Ansião, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da Guarda Nacional Republicana (GNR), incluindo uma equipa de psicólogos do Centro de Orientação de Doentes Urgentes de Coimbra, segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria.

O presidente da Junta de Freguesia de Santiago da Guarda, David Rodrigues, adiantou que a família é emigrante em França e estava neste momento de férias no concelho.

A GNR está a averiguar as circunstâncias do acidente, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Leiria.