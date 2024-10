Autocarro ardeu no Seixal, detenções na Pontinha e polícia atacada na Cova da Moura

Um autocarro de passageiros ardeu esta quarta-feira à noite na Arrentela, no concelho do Seixal, no distrito de Setúbal.

Imagens divulgadas pela CNN Portugal mostram o veículo pesado completamente carbonizado.

Não há registo de feridos em resultado deste acidente, que poderá estar relacionado com os tumultos dos últimos dias.

Também na margem sul do Tejo, há registo de pequenos focos de incêndio na zona do Monte da Caparica, no concelho de Almada.