Um morto e um ferido grave em acidente com carro em contramão na A25

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros na Autoestrada das Beiras Litoral e Alta (A25) provocou esta quarta-feira um morto e um ferido grave, em Mangualde, distrito de Viseu, revelou à agência Lusa uma fonte da Proteção Civil.

O acidente ocorreu ao quilómetro 105,5, no sentido Aveiro-Guarda, próximo do nó de Mangualde, e a via permanece cortada nesse sentido, acrescentou a mesma fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões.

O óbito da vítima mortal, um homem de 88 anos, foi declarado no local e o ferido grave, também masculino, foi transportado para o Hospital de São Teotónio, em Viseu, adiantou.

O Comando Nacional da GNR acrescentou que o acidente terá originado por um veículo que entrou na A25 via em contramão.

O alerta foi dado pelas 20h11 e para o local foram mobilizados 10 veículos e 24 operacionais, segundo informação da Proteção Civil.