Segundo autocarro ardeu na zona de Carnaxide

As forças de segurança estão local e a "situação está devidamente controlada" , salientou.

“Temos um segundo autocarro que ardeu fora desta área”, afirmou o responsável da Polícia, em declarações aos jornalistas no Bairro do Zambujal, na Amadora.

Um segundo autocarro ardeu esta terça-feira à noite na zona da Portela de Carnaxide , no concelho de Oeiras, disse aos jornalistas o superintendente da PSP, Manuel Gonçalves.

O superintendente Manuel Gonçalves admite que o incêndio deste autocarro em Oeiras pode estar relacionado com os desacatos dos últimos dias.

O autocarro em chamas embateu noutra viatura que estava estacionada e uma casa foi atingida pelo fogo e sofreu danos.

Hora antes, outro autocarro de passageiros tinha sido incendiado no Bairro do Zambujal, no concelho da Amadora, onde morava Odair Moniz, o homem de 43 anos que morreu baleado numa operação policial.