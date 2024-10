Porto. Absolvido advogado acusado de abusar de refugiada

O tribunal de São João Novo absolveu hoje o advogado de 46 anos, residente no Porto, acusado de abusar sexualmente de uma refugiada ucraniana que acolheu em 2022, juntamente com duas amigas, em casa.

"Não ficou provada a tese da acusação, mas também não ficou provada a sua tese [de defesa]", disse a presidente do coletivo de juízes durante a leitura do acórdão.

Referia a acusação que o advogado acolheu a refugiada ucraniana e as duas amigas desta em março de 2022 na sua residência, onde vivia com a família. Um mês depois, arranjou-lhes uma casa independente, na proximidade da sua, onde permanecerm até setembro.

De acordo com o Ministério Público, o arguido e a sua família mantiveram "contacto próximo" com a vítima e as amigas com quem saiam "muitas vezes" e quem ajudavam.

No dia 10 de setembro, indicava a acusação, o advogado organizou uma festa em casa e convidou as três mulheres ucranianas que, pelas 4h, foram embora para a habitação onde residiam, sublinha.

Sustentava a acusação que, no dia seguinte, pelas 7h, o arguido foi a casa onde vivam e deitou-se na cama da vítima, aproveitando-se do facto de ela estar "a dormir profundamente, alcoolizada e inconsciente", e abusou-a sexualmente.

Ainda de acordo com a acusação, devido a este episódio, a vítima "passou a exibir pensamentos suicidas, toma medicação antidepressiva e necessita de apoio psicológico".