Morte de Odair Moniz. Agentes da PSP negam ter sido ameaçados com faca

Odair Moniz não ameaçou os agentes da PSP com uma faca, admitem os dois polícias envolvidos na morte do homem de 43 anos na Cova da Moura, no concelho da Amadora. A notícia foi avançada esta quarta-feira à noite pela CNN Portugal.



A versão agora noticiada contradiz a versão inicial da Polícia de Segurança Pública, divulgada através de um comunicado na segunda-feira.

Nas declarações que prestaram em interrogatório após a morte de Odair Moniz, os agentes reconheceram que não foram ameaçados diretamente com uma arma branca, de acordo com a CNN Portugal.

Odair Moniz, de 43 anos, que tinha cadastro por tráfico de droga e crimes violentos, terá tentado resistir a uma ordem de detenção, ocorreu um confronto físico, mas nunca ameaçou os agentes com uma faca.

A arma branca estaria dentro de uma bolsa e foi encontrada mais tarde.