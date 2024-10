Greve da CP. Serviços mínimos decretados só para 31 de outubro

Os serviços mínimos para a greve da CP que inicia esta quinta-feira apenas estão garantidos para o dia 31 de outubro. Segundo o decreto do Conselho Económico e Social (CES), este é o único dia em que são fixados serviços mínimos.

Todos os meios necessários à execução dos serviços mínimos também estão assegurados, bem como comboios de socorro e veículos que transportem mercadorias perigosas e bens perecíveis.

A exceção recai nos comboios de longo curso, cuja circulação nas linhas urbanas entre Porto e Lisboa, entre as 6h e as 7h30, na parte da manhã, e das 18h30 às 20h, no período da tarde.

A 31 de outubro, quinta-feira e véspera de feriado, os serviços mínimos são assegurados por ser expectável uma maior circulação de passageiros.

A greve dos comboios da CP decorre entre 24 de outubro, quinta-feira, e 3 de novembro, domingo.

No portal da Comboios de Portugal (CP), está afixado o aviso de greve, mas sem indicação dos serviços mínimos que, lê-se "serão divulgados oportunamente".

Os clientes que já adquiriram bilhetes para comboios durante o período de greve podem fazer pedidos de reembolso do valor total ou a troca para outra data. Este pedido só pode ser feito para os serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional.