Famílias endividam-se cada vez mais para cobrir despesas

Há cada vez mais famílias a endividarem-se para cobrir os custos com a habitação.

É um alerta da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, que revela um "aumento em média do número de créditos por família" de cinco em 2023, para seis, este ano.

À Renascença, a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da Deco sublinha que cada vez mais recebem pedidos de ajuda, de famílias que "recorrem ao crédito pessoal para fazer face ao pagamento de despesas do dia a dia, da fatura do supermercado, ou relacionadas com a prestação da casa".

Natália Nunes refere que "há muitas pessoas que dão a conhecer que o crédito pessoal serve inclusivamente para pagar o valor do mês da caução e da primeira renda".

A Deco pede "mais responsabilidade aos consumidores e à banca".