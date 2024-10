Famílias endividam-se cada vez mais para cobrir despesas

Há cada vez mais famílias a endividar-se para cobrir os custos com a habitação.

É um alerta da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, que revela um "aumento em média do número de créditos por família" de cinco em 2023, para seis, este ano.

À Renascença, a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da Deco sublinha que cada vez mais recebem pedidos de ajuda, de famílias que "recorrem ao crédito pessoal para fazer face ao pagamento de despesas do dia a dia, da fatura do supermercado, ou relacionadas com a prestação da casa".

Natália Nunes refere que "há muitas pessoas que dão a conhecer que o crédito pessoal serve inclusivamente para pagar o valor do mês da caução e da primeira renda".

A Deco pede "mais responsabilidade aos consumidores e à banca na hora de solicitar ou conceder crédito".

"Sabemos que os consumidores muitas vezes fragilizados, com falta de informação e com a preocupação de honrar os seus compromissos, acabam por decidir contratar crédito, quando aquilo que deveriam fazer ou começar por fazer, era olhar para a sua situação e ver se é possível eliminar algumas despesas e reduzir outras mas, por outro lado, também vemos da parte das instituições a concessão de crédito a pessoas com taxas de esforço já elevadas", explica Natália Nunes.