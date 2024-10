CP inicia greve esta quinta-feira mas ainda não foram divulgados serviços mínimos

A CP – Comboios de Portugal alertou os seus clientes para perturbações entre 24 de outubro e 3 de novembro, com particular incidência em 31 de outubro, devido a uma greve convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI).

O Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) convocou greves parciais, de duas horas no início de cada turno, entre 24 de outubro e 3 de novembro, com uma paralisação de 24 horas no dia 31 de outubro.

Nos dias 29, 30 e 31 de outubro prevêem-se "perturbações nos serviços Regional, Interregional, urbanos de Coimbra e Urbanos do Porto", avisa a CP.

Já no dia 31 de outubro, em que paralisação é total, durante 24 horas, preveem-se fortes perturbações em todos os serviços (Alfa Pendular, Intercidades, Regional/InterRegional, Urbanos e Internacional Celta), incluindo algumas no dia seguinte.

Apesar de terem sido definidos serviços mínimos, estes ainda não foram divulgados. Contactada pela Renascença, fonte da CP assegura que ainda esta tarde serão conhecidos os serviços mínimos definidos.

"Nos restantes dias poderão ocorrer perturbações pontuais, nomeadamente nos serviços Urbanos de Lisboa e Intercidades Lisboa - Algarve", refere a empresa em nota publicada no site.

As greves são motivadas pelo incumprimento do acordo que assinaram em julho do ano passado com a operadora.

O protesto prende-se com a remuneração, com os trabalhadores a reivindicar o prémio de subsídio de transporte e disponibilidade para o salário base, que lhes traria vantagens.