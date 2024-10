Caixotes do lixo incendiados em vários concelhos da Grande Lisboa

De acordo com as informações disponíveis no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, desde as 22h00 há registo de mais de uma dezena de ocorrências relativas a "detritos" nos distritos de Lisboa e Setúbal, nomeadamente em Queluz (concelho de Sintra), Alfragide (Amadora), Camarate (Loures), Carcavelos (Cascais), Carnide (Lisboa), Mina de Água (Amadora), Corroios (Seixal), Caparica (Almada) e Moita.

De acordo com o porta-voz nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), subintendente Sérgio Soares, registaram-se focos de incêndio em caixotes de lixo nos concelhos de Lisboa, Amadora, Oeiras e Sintra, e também no Monte da Caparica, em Almada (distrito de Setúbal).

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil contactada pela Lusa escusou-se a adiantar mais pormenores além das informações disponíveis na página da Internet.

Odair Moniz, 43 anos, cidadão cabo-verdiano, e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de segunda-feira, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Segundo a PSP, o homem pôs-se "em fuga" de carro depois de ver uma viatura policial e "entrou em despiste" na Cova da Moura, onde, ao ser abordado pelos agentes, "terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca".

Esta quarta-feira à noite, a CNN Portugal noticiou que os dois agentes da PSP negaram em interrogatório terem sido ameaças por Odair Moniz com uma arma branca.