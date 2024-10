O aumento das rendas está a empurrar cada vez mais famílias para o crédito pessoal.

O alerta é da Associação de Defesa do Consumidor, citada pelo "Diário de Notícias".

De acordo com os dados, o número médio de créditos por família subiu de cinco, no ano passado, para seis, este ano, com destaque para o crédito à habitação e os créditos pessoais.

A Deco alerta que a Habitação e a alimentação "continuam a ser os grandes dramas para as famílas sobre-endividadas.