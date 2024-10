Segundo autocarro ardeu na zona de Carnaxide

As forças de segurança estão local e a "situação está devidamente controlada" , salientou.

“Temos um segundo autocarro que ardeu fora desta área”, afirmou o porta-voz da Polícia, em declarações aos jornalistas no Bairro do Zambujal, na Amadora.

Um segundo autocarro ardeu esta terça-feira à noite na zona da Portela de Carnaxide , no concelho de Oeiras, disse aos jornalistas Manuel Gonçalves, superintendente da PSP.

O superintendente Manuel Gonçalves admite que o incêndio deste autocarro em Oeiras pode estar relacionado com desacatos dos últimos dias.

Hora antes, outro autocarro de passageiros tinha sido incendiado no Bairro do Zambujal, no concelho da Amadora, onde morava Odair Moniz, o homem de 43 anos que morreu baleado numa operação policial.