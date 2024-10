Reportagem no Bairro do Zambujal. "Perdem a razão ao fazer isto"

Caixotes do lixo queimados nas ruas e cruzamentos do bairro, pelo menos uma paragem de autocarro destruída e dezenas de pedras no meio das ruas. São alguns dos efeitos visíveis dos distúrbios da última noite no Bairro do Zambujal, provocados por cerca de 30 pessoas, para protestar pela morte, na madrugada anterior, de um homem de 43 anos, residente no bairro.

O homem em causa não terá respeitado uma "operação STOP" e terá resistido à detenção, depois de se despistar numa das ruas do Bairro Cova da Moura. Alegadamente, terá tentado agredir os agentes com uma arma branca. Na resposta, atingiram-no a tiro.

Perto das oito da noite, instalou-se o caos, com caixotes do lixo incendiados e outros virados ao contrário, de forma a travar a entrada das autoridades no bairro do Zambujal.

Os bombeiros foram chamados para apagar as chamas, mas tiveram de pedir apoio policial, ao terem sido mal recebidos por alguns moradores. E foi nessa altura que alguns polícias foram apedrejados, tendo sido necessário um reforço policial, no caso, com equipas de intervenção rápida da PSP e elementos da Unidade Especial de Polícia.

Nesta manhã de terça-feira, lá estavam as pedras, às centenas, bem como como os caixotes, incendiados, com muito lixo espalhado pelas ruas, para gáudio de gaivotas, pombos, cães e gatos.

A polícia, entretanto ,deixou o local, mas, pelo menos por duas vezes, uma carrinha com agentes numa viatura descaracterizada circulou pelo bairro.

Numa das paragens na Estrada do Zambujal, que atravessa parte do bairro e onde se registaram mais incidentes, muitos residentes perguntavam-se se os autocarros ainda circulavam, dado o estado das ruas.

"Acho que há pouco vi passar um para Algés", dizia uma das residentes no bairro, que confessava que não gostava de ali viver. Tem uma habitação social, "com uma renda pequenina", e lamenta que, mesmo tendo razão para protestar tenham optado por destruir e queimar.

"Perdem a razão ao fazer isto", diz, enquanto aponta para um monte calcinado de caixotes do lixo, completamente derretidos devido á intensidade das chamas. E para o lixo espalhado, ali ao lado, que as gaivotas e pombos insistem em escrutinar, à procura de alimento.