Queiroz Pereira. "Ricardo Salgado era um ambicioso desmedido, capaz de matar pai e mãe"

Pedro Queiroz Pereira descreveu Ricardo Salgado como um “mentiroso compulsivo” e um “ambicioso desmedido” que era “capaz de matar o pai e a mãe”, durante o seu depoimento do caso BES em 2018.

O testemunho do antigo líder da Semapa, que foi um dos primeiros a alertar para o buraco nas contas do Grupo Espírito Santo (GES), está a ser ouvido esta terça-feira no julgamento do caso BES, no Juízo Central Criminal de Lisboa.

No depoimento, feito meses antes da morte do empresário - a bordo do seu iate, em Ibiza, na sequência de uma queda de dois metros -, Pedro Queiroz Pereira diz conhecer “as razões por que tudo isto aconteceu”.

Começando por falar na intervenção política de Mário Soares, então primeiro-ministro para “privatizar o BES” e “entregar o banco à família Espírito Santo”, PQP - como era conhecido - refere que o GES recupera-se “com muitas dificuldades financeiras” e ao mesmo tempo que morre o seu chairman, Manuel Ricardo Espírito Santo.

Para Pedro Queiroz Pereira, nessa altura o “lado mais banqueiro da família perdeu a liderança”. Tomou a presidência António Luís Ricciardi - “um bocadinho uma múmia”, como lhe chamou -, uma decisão “completamente conveniente”, segundo o empresário, para que “Salgado fizesse tudo o que entendesse sem oposição”.

“Conheço o doutor Salgado há muitos anos. Era um ambicioso desmedido, capaz de matar o pai e a mãe”, diz Queiroz Pereira. Mais tarde no depoimento esclarece à procuradora Cláudia Ribeiro que “não era propriamente amigo” do ex-presidente do BES.

"Eu não sou propriamente amigo do doutor Ricardo Salgado, como já deve ter percebido, nem quero saber dele.”

Queiroz Pereira fala também do poder de persuasão de Ricardo Salgado, referindo que “ninguém se atrevia a beliscar” o chairman do GES e que era “o único capaz de controlar o grupo”.

“Ele é capaz de chegar aqui e dizer que esta folha de papel [aponta para uma folha completamente branca] é preta. E convencer-se e convencer os outros. É o caso gritante de uma pessoa que diz coisas e convence o interlocutor dessa coisa. É uma coisa espantosa”, disse à procuradora do Ministério Público.

O empresário fala ainda da primeira vez em que alertou para problemas nas contas do Grupo Espírito Santo, numa reunião do Conselho Superior a 13 de dezembro de 2012 - mais de um ano e meio antes da queda do GES e do BES.

"Sabia que as coisas estavam mal. O que me revoltou mais foi que andavam a comprar os meus acionistas e não tinham dinheiro. Não tinham dinheiro e estavam a comprar o meu grupo. Sabia que as coisas estavam mal porque estavam a consolidar mal as contas", disse.