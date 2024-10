Quase duplicaram os óbitos fetais e de bebés até aos 28 dias na região de Lisboa.

São dados do ano passado, citados pelo jornal "Público": 238 fetos não sobreviveram ao primeiro mês de vida. Mais 106 face ao ano anterior.

Os dados da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) apontam as gravidezes não acompanhadas e as idades tardias como possíveis causas.

A ERS refere, também, que os privados continuam a fazer mais do dobro de cesarianas que o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Mais de 54% destas intervenções são programadas no privado, enquanto no público a maior parte são urgentes.

Na Casa de Saúde de S. Lázaro (Braga), Hospital de Vila Real Trofa Saúde, Hospital Particular de Viana do Castelo e Santa Casa de Misericórdia de Espinho todos os partos foram feitos via cesariana o que vai contra as regras que a anterior Direção Executiva do SNS queria instaurar.