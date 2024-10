Quase 700 condutores identificados numa semana por uso indevido de telemóvel

Quase 700 condutores foram identificados na última semana por uso indevido de telemóvel enquanto conduziam, no âmbito da última campanha de segurança rodoviária, em que se registaram 24,5 mil infrações por excesso de velocidade.

Entre os dias 15 e 21 de outubro, foram detetadas 687 infrações relativas ao uso de telemóvel, revela um comunicado de imprensa conjunto da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP).

Destas 687 infrações, 675 registaram-se no continente e as restantes 12 nas ilhas dos Açores e Madeira, segundo o levantamento feito pelas três entidades envolvidas na campanha "Ao volante, o telemóvel pode esperar".

Também foram fiscalizados em controlo de velocidade por radar 4,7 milhões de veículos, tendo-se registado 24,5 mil infrações, acrescentam as autoridades, que fiscalizaram também presencialmente 56,6 mil veículos.

Na última semana, as forças de segurança sensibilizaram ainda 621 condutores e passageiros para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução.

Nestas operações, as autoridades salientaram os perigos de fazer duas tarefas mentais em simultâneo, como conduzir e utilizar o telemóvel, lembrando que o uso de aparelhos eletrónicos causa dificuldade na interpretação da sinalização e desrespeito pelas regras de cedência de passagem, designadamente em relação aos peões.

Durante esta última campanha, as autoridades registaram 2.011 acidentes, que resultaram em seis vítimas mortais, 38 feridos graves e 611 feridos leves, sendo que estes casos não estão diretamente relacionados com o uso de telemóveis, explicou à Lusa Lígia dos Santos, da GNR.

Comparando com os resultados do ano passado, houve uma diminuição de acidentes e feridos: Em 2023, verificaram-se menos 1.135 acidentes, menos duas vítimas mortais, menos 12 feridos graves e menos 333 feridos leves.

Os seis acidentes com vítimas mortais da última semana (cinco homens e uma mulher) ocorreram nos distritos de Castelo Branco (1), Guarda (1), Lisboa (1), Santarém (1) e Setúbal (2).

"Estes acidentes consistiram numa colisão (envolvendo 1 veículo ligeiro e 1 veículo sobre carris) e cinco despistes (envolvendo 3 veículos ligeiros, 1 motociclo e 1 veículo agrícola)", acrescenta o gabinete de imprensa conjunto, recordando que esta foi a décima das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano.