"Programa abem" ajudou mais de 35 mil pessoas carenciadas a comprar medicamentos

Em sete anos de vida o “Programa abem”, da Associação Dignitude, ajudou mais de 35 mil pessoas carenciadas a comprar medicamentos, num valor próximo de 10 milhões de euros.

“Entre maio de 2016 e dezembro de 2023, tínhamos chegado a mais de 35 mil beneficiários abem, tínhamos investido mais de 9,7 milhões de euros na co-comparticipação de 2,6 milhões de embalagens para as mais de 20 mil famílias que faziam parte do nosso programa. Destes beneficiários, 57% eram do género feminino e 33% maiores de 65 anos. 11% até os 17 anos e depois 56% entre os 18 e os 64 anos", diz à Renascença a diretora-executiva da Associação Dignitude, Maria João Toscano.

O programa passa pela atribuição de um cartão a famílias, cujo rendimento não ultrapassa os 360 euros per capita, que pode ser usado nas farmácias aderentes para pagar a parcela do preço que não é comparticipada pelo Estado.

De acordo com Maria João Toscano, o “Programa abem” permitiu uma poupança de 29 milhões de euros ao SNS em episódios de urgência e internamentos evitados.