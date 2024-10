Metro de Lisboa. Todas as obras estão atrasadas e custos para o Estado voltam a subir

Já a linha violeta , que deve unir a Várzea de Loures ao Hospital Beatriz Ângelo, deve arrancar dois anos mais tarde do que o previsto, apenas em 2027 . Também aqui as obras ainda não arrancaram e o ML está, neste momento, a receber e a avaliar as propostas, para depois adjudicar a obra.

No caso da linha vermelha , as novas quatro estações só devem ficar prontas depois de junho de 2028 , mais de um ano e meio do que o inicialmente previsto.

Todas as obras de extensão do Metropolitano de Lisboa estão atrasadas e os custos para o Estado devem subir mais de 370 milhões de euros .

Quanto à linha circular – que vai levar à reorganização das atuais linhas verde e amarela e unir o Rato ao Cais do Sodré –, a secretária de Estado assinalou que já foram executados 65% dos fundos destinados à obra. No que toca a atrasos, Cristina Pinto Dias afirmou que a previsão da derrapagem continua a situar-se nos trinta meses e que os trabalhos devem estar finalizados em fevereiro do próximo ano.

No total, os custos para o Estado devem agora subir mais 370 milhões de euros – aos 120 milhões já conhecidos da linha circular, juntam-se agora mais de 100 milhões da linha vermelha e cerca de 270 milhões da linha violeta.

No caso da extensão da linha vermelha, até agora foram executados apenas 1,4% dos fundos, a maioria vindos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A secretária de Estado reforçou o que foi dito pelo ministro da Coesão Territorial em junho e garantiu que está em “fase final de preparação” a renegociação dos prazos com Bruxelas para evitar a perda de fundos europeus.

A obra de expansão da linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa abrange uma extensão de cerca de quatro quilómetros e quatro novas estações: Campolide/Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara. Já a linha Circular, vai ligar a estação do Rato ao Cais do Sodré, numa extensão de mais dois quilómetros de rede e duas novas estações (Estrela e Santos), unindo as linhas Amarela e Verde num novo anel circular no centro de Lisboa. Quanto à linha violeta, trata-se de uma construção de metro ligeiro de superfície, que ligará o Hospital Beatriz Ângelo a Loures, passando ainda por Odivelas.