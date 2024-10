"Justiça". Moradores do Bairro do Zambujal contestam morte de Odair Moniz

Cerca de 100 moradores do Bairro do Zambujal, no concelho da Amadora, concentraram-se esta terça-feira à tarde no coração do bairro, perto do local onde residia Odair Moniz, o homem que na segunda-feira morreu baleado por um agente da PSP.



“Justiça, justiça” e “a polícia é para defender, polícia não é para matar” foram algumas das palavras de ordem que se ouviram.

A Associação de Moradores “A Partilha” chamou os jornalistas para prestar esclarecimentos sobre os acontecimentos na Cova da Moura, na Amadora, onde Odair Moniz morreu.

“Foi o homem errado, na hora errada, no local errado”, disse Édgar Cabral, vice-presidente da associação, aos microfones da comunicação social.