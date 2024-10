Força Aérea promove primeira mulher a major-general

A Força Aérea promoveu esta segunda-feira a primeira mulher Oficial ao posto de major-general das Forças Armadas Portuguesas.

Em comunicado, a Força Aérea indica que a cerimónia decorreu no Estado-Maior da Força Aérea e foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general João Cartaxo Alves, “representando mais um ato histórico na instituição militar ao ser promovida ao posto de major-general a engenheira Aeronáutica Ana Baltazar”.

De acordo com a informação disponibilizada, a major-general Ana Baltazar ingressou no quadro permanente da Força Aérea em 1991, na especialidade de Engenharia Aeronáutica.

“Ao longo da carreira desempenhou diversas funções com destaque a docência na Academia da Força Aérea, as funções de representante do comando da Logística da Força Aérea na OGMA, adida de Defesa em Berlim e a de subdiretora da Direção-Geral de Política da Defesa Nacional, cargo que exerce atualmente”, lê-se na nota.

A Força Aérea assinala ainda que “foi o primeiro ramo a incorporar mulheres nas suas fileiras, tendo atualmente uma representação de 21% de militares do género feminino no efetivo, a percentagem mais alta das Forças Armadas”.