"Estoura um banco com prejuízos de 20 mil milhões e só conheço três arguidos", lamenta Ulrich

O presidente do Conselho de Administração do BPI mostrou-se irritado com as perguntas durante o julgamento do BES, desabafando que “apenas conhece três arguidos” e adiantando que alertou o Banco de Portugal sobre problemas nas contas do Grupo Espírito Santo (GES) no final de 2013.



Ouvido esta terça-feira no Campus da Justiça, Fernando Ulrich foi um dos primeiros a avisar o Banco de Portugal e o Governo — na altura, o ministro das Finanças, Vítor Gaspar — sobre problemas nas contas do GES e do BES.

Mas, quando questionado pela procuradora Carla Dias, do Ministério Público, sobre o empréstimo do banco à Espírito Santo International (ESI), no valor de 100 milhões de euros, à holding do Grupo Espírito Santo numa altura em que já existia um buraco de milhares de milhões de euros, Ulrich mostrou-se visivelmente irritado.

“Não sou eu que estou a ser julgado, nem está o BPI, essa pergunta serve para quê? Por que tenho de explicar as negociações do BPI?”, questionou Ulrich, com a juíza Helena Susano a explicar que não é esse o “escopo das perguntas”.

O Ministério Público explicou que pretende perceber a “vida da ESI [Espírito Santo International]” e de que maneira o BPI acompanhou os últimos anos de vida da holding do Grupo Espírito Santo.

No entanto, Ulrich voltou a irritar-se com a pergunta: “Sei que estou a cumprir um dever, numa ocasião importante, mas faz-me muita impressão o que estão a fazer. Sem incluir as perdas dos lesados, estamos a falar de 18 mil milhões de euros e está a perguntar-me sobre o impacto de uma relação de crédito de 100 milhões de euros? Se continuarmos assim, daqui a 10 anos ainda vamos cá estar. Para que serve o que me está a perguntar, se estouraram com 18 ‘bis’, provavelmente mais de 20?”, perguntou Ulrich.

Mais tarde, o bancário desabafa mesmo que isto é “o que não se deve fazer”, relativamente ao julgamento.

“Estoura um banco e um grupo com prejuízos de 20 ‘bis’ [mil milhões de euros]. Eu era o responsável por um dos principais bancos. E chego aqui e só conheço três arguidos e vejo arguidos que provavelmente só estavam a executar ordens. Só tenho duas grandes aspirações para este julgamento: que consigam arranjar soluções para compensar as vítimas e que saia daqui uma lição para todos daquilo que não se deve fazer”, disse, considerando que o Governo estava “errado” em relação à resolução do banco, que considerou “imprudente”.

Em resposta, a juíza trava rapidamente o depoimento, considerando as palavras de Ulrich um “estado de alma”.