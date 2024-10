Confrontos no Bairro do Zambujal. PSP "não vai tolerar comportamentos de uma minoria que ponham em causa a segurança"

A PSP avisa que "não vai tolerar comportamentos de uma minoria que ponham em causa a segurança", na sequência dos confrontos desta segunda-feira à noite no Bairro do Zambujal, no concelho da Amadora.

Em declarações aos jornalistas no local, a porta-voz da PSP, Ana Ricardo, explica que a polícia foi atacada com “pedras e garrafas”, quando acompanhava os bombeiros na sequência do alerta para vários focos de incêndio.

“Foi-nos dada a indicação de que existiam diversos focos de incêndio no interior do bairro. A nossa atuação foi em apoio aos bombeiros, verificámos depois algumas situações de desordem em que tivemos de atuar para repor a ordem pública”, afirma a subcomissária Ana Ricardo.

“Nesta altura, pedimos calma. Não vamos tolerar comportamentos de uma minoria que ponham em causa a segurança da maioria”, sublinha a porta-voz da PSP.

A subcomissária Ana Ricardo não tem informações sobre detenções ou feridos e adianta que a Polícia vai continuar no bairro durante o tempo que for necessário, “por questões de segurança”.

O comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deslocou-se ao local para se inteirar da situação.

O Bairro do Zambujal, na Amadora, foi esta segunda-feira à noite cercado pela polícia na sequência de desacatos após a morte de um homem baleado pela PSP.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram vários caixotes do lixo em chamas e ruas cortadas por jovens que arremessam objetos e gritam insultos contra a polícia. Há também relato de disparos e de um autocarro de passageiros atacado.