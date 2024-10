Autocarro incendiado no Bairro do Zambujal

Um autocarro foi incendaido esta terça-feira ao final da tarde no Bairro do Zambujal, no concelho de Amadora, onde ontem foram registados confrontos entre moradores e a polícia. Imagens divulgadas pelas televisões mostram o autocarro de passageiros totalmente consumido pelas chamas e uma coluna de fumo negro no Bairro do Zambujal. Pelas 19h25, uma equipa de bombeiros já estava no local a tentar apagar as chamas.

As forças de segurança também estão no local e pediram aos moradores para permanecerem em casa. De acordo com testemunhas citadas pela SIC Notícias, um grupo terá parado o autocarro, ordenado a saída dos passageiros e ateado fogo à viatura.

O incêndio no autocarro acontece horas depois de uma concentração pacífica, com cerca de 100 moradores do Bairro do Zambujal, em protesto contra a morte de Odair Moniz, o homem que na segunda-feira morreu baleado por um agente da PSP na Cova da Moura. Na noite de segunda-feira, o Bairro do Zambujal, onde morava Odair Moniz, foi palco de tumultos levados e cabo por dezenas de pessoas e foi cercado pelas forças de segurança. Foram ateados vários focos de incêndio nas ruas e a polícia foi apedrejada quando acompanhava os bombeiros. Odair Moniz, o homem atingido mortalmente na madrugada de segunda-feira numa operação policial na Cova da Moura, morava no Bairro do Zambujal.

Desacatos no bairro do Zambujal após morte de homem pela PSP

Inicialmente, a PSP e os bombeiros não conseguiram entrar no bairro, devido aos desacatos levados a cabo por dezenas de pessoas. Os moradores estão impedidos de entrar por questões de segurança. Para aquele do bairro do concelho da Amadora foi destacado um forte contingente de elementos das forças de segurança, incluindo da Unidade Especial de Polícia. De acordo com a PSP, foi baleado pela polícia quando tentava resistir à detenção e agredir os agentes com uma arma branca. Em comunicado, a direção nacional da força de segurança adianta que o Comando Metropolitano de Lisboa intercetou o homem, de 43 anos, às 05h43. “Minutos antes, na Avenida da República, na Amadora, o suspeito, ao visualizar uma viatura policial, encetou fuga para o interior do Bairro Alto da Cova da Moura, também na Amadora”, refere a PSP.

No local, acrescenta, “o condutor entrou em despiste, abalroando viaturas estacionadas, tendo o veículo em fuga ficado imobilizado”. De acordo com a PSP, na Rua Principal daquele bairro do distrito de Lisboa os agentes abordaram o suspeito, que “terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca”. “Esgotados outros meios e esforços”, indica, um dos polícias recorreu à arma de fogo e atingiu o homem, “em circunstâncias a apurar em sede de inquérito criminal e disciplinar”. O suspeito foi assistido no local e transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde veio a morrer pelas 06:20.