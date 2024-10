Autocarro a arder no Bairro do Zambujal

Um autocarro ardeu esta terça-feira ao final da tarde no Bairro do Zambujal, no concelho de Amadora, onde ontem foram registados confrontos entre moradores e a polícia.

Imagens divulgadas pelas televisões mostram o autocarro de passageiros a arder e uma coluna de fumo negro no Bairro do Zambujal.

As causas do incêndio não são conhecidas.

O incêndio no autocarro acontece horas depois de uma concentração pacífica, com cerca de 100 moradores do Bairro do Zambujal, em protesto contra a morte de Odair Moniz, o homem que na segunda-feira morreu baleado por um agente da PSP na Cova da Moura.

Na noite de segunda-feira, o Bairro do Zambujal, onde morava Odair Moniz, foi palco de tumultos levados e cabo por dezenas de pessoas e foi cercado pelas forças de segurança.

[em atualização]