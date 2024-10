“Atualização não é o problema, mas sim o valor das rendas”, diz a Associação dos Inquilinos Lisbonenses

A Associação dos Inquilinos Lisbonenses considera que a atualização das rendas “não é o problema, mas sim o valor das rendas”.

A atualização no próximo ano será de 2,16% e aplica-se aos contratos em curso. Contudo, a lei prevê que o senhorio possa atualizar a renda com referência aos coeficientes dos três anos anteriores, caso tenha decidido deixar a renda inalterada, resultando num aumento de 11,1%.

Em declarações à Renascença, António Machado considera que o principal problema reside sobretudo no valor da renda.

“O problema não está neste tipo de atualização do valor da renda, é uma atualização monetária, que tem em conta o desgaste provocado pela inflação, e, depois, também relativamente a outros preços e aos rendimentos, o problema não está na atualização, o problema está no valor já da renda”, declara.

Com a lei do Mais Habitação, as rendas antigas, anteriores a 1990, podem ser atualizadas de acordo com o coeficiente que tem por base a inflação média sem habitação registada em agosto, o que significa que estes contratos poderão ser atualizados em 2,16% caso já tenham decorrido mais de 12 meses desde a atualização anterior. No caso das rendas que que se mantiveram inalteradas nos últimos anos, a atualização pode ser de 11%, já em 2025.