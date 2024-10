Vale de Judeus. Sindicato elogia relatório que dá conta da "falta de guardas" nas prisões

O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) "vê com bons olhos a continuação dos processos de averiguações".

À Renascença, Frederico Morais congratula o relatório elaborado pelo Serviço de Auditoria e Inspeção da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e sublinha que "tudo comprova o que sindicato andou a dizer, que há problemas, há culpas a apontar, mas os guardas apenas cumpriram as escalas de serviço".

O presidente do SNCGP explica que a instauração dos processos disciplinares é "uma coisa normal, naturalíssimo, agora é preciso apurar o que aconteceu, o que falhou e corrigir as falhas".



"Congratulamos o Serviço de Auditoria e Inspeção por reparar no que temos vindo a dizer já há três anos, faltam guardas e esta foi a prova disso", salienta.

Frederico Morais refere que irá continuará "a defender o corpo da guarda prisional com unhas e dentes", como tem feito desde o dia 7 de setembro, no dia da fuga dos cinco reclusos de Vale de Judeus.