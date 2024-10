Semana arranca com chuva que será mais frequente no litoral

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira céu geralmente muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado na Beira Baixa, e diminuindo gradualmente de nebulosidade no litoral a norte do Cabo Mondego a partir do meio da tarde.

Segundo o IPMA, estão previstos períodos de chuva fraca ou chuvisco a partir do início da manhã, exceto na Beira Baixa, mais frequente no litoral e até meio da tarde, que será por vezes moderada no Minho.

O vento será em geral fraco a predominar do quadrante sul, soprando moderado nas terras altas do Minho e Douro Litoral, rodando para o quadrante norte a partir da tarde, e intensificando junto à faixa costeira para moderado a forte.

As previsões apontam também para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena descida de temperatura.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 17ºC, em Vila Real e na Guarda, e os 26ºC, em Faro, e as mínimas entre os 8º C, em Bragança e na Guarda, e os 17, em Faro.