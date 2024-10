Passe Ferroviário Verde. "Vai haver pressão. É um bom sinal", diz ministro

De acordo com o ministro, os estudos realizados pela CP estimam que a medida abranja quase 30 milhões de passageiros no prazo de um ano.

Certo é que o Governo anunciou a compensação da CP em 18,9 milhões de euros anuais, via contrato de serviço público com o Estado, pela perda de receita que vai ter com a entrada em vigor do Passe Ferroviário Verde. Um valor que a Comissão de Trabalhadores considera insuficiente, ainda que tenha sido "calculado pelos serviços comerciais e financeiros", como garantiu Miguel Pinto Luz, para quem o essencial é que haja mais pessoas a andar de comboio e menos de autocarro.

E para garantir mais comboios, caso se confirme um aumento de procura pelo transporte ferroviário, o governo está a envidar todos os esforços para debloquear o processo litigioso que impede a aquisição de composições ferroviárias.

"Tínhamos o maior concurso público para a aquisição de comboios - que já vem do anterior governo, e por isso, o seu a seu dono". Ao todo 117 comboios novos, que estão parados em tribunal "devido a uma litigância que já dura há mais de um ano".