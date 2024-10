Obesidade. Portugueses gastam cada vez mais dinheiro em medicamentos

Entre janeiro e agosto,os portugueses já gastaram mais em medicamentos para tratar a obesidade do que no ano inteiro de 2023.

Segundo o jornal "Público", foram nove milhões e 600 mil euros nos primeiros oito meses do ano. Nos 12 meses de 2023, os gastos nestes fármacos tinha sido de nove milhões.

Os números referem-se à venda de quase 54 mil embalagens dos três medicamentos existentes no mercado português com indicação para o tratamento do excesso de peso - nenhum deles comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde. Tratam-se do liraglutido (Saxenda), o bupropiom+naltrexona (Mysimba) e o orlistato (Xenical).

Portugal tem, neste momento, cerca de 2,3 milhões de adultos que sofrem de obesidade e 107 mil crianças e adolescentes.

Em 2023, 1965 doentes tiveram acesso a tratamento cirúrgico, de acordo com dados da Administração Central do Sistema de Saúde. Havia 1397 doentes inscritos em listas de espera.

Este tipo de intervenção pode ter um custo entre os oito mil e os 14 mil euros, enquanto no SNS é à volta de quatro mil euros.