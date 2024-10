Moçambique. Portugal pede contenção a partidos e autoridades e manifesta preocupação

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse esta segunda-feira que o Governo português continua a acompanhar "com grande preocupação" a situação em Moçambique e apelou à contenção de todas as forças políticas e autoridades do país.

"Estamos a seguir a passo e passo, com grande preocupação", disse Paulo Rangel, referindo-se aos últimos desenvolvimentos em Moçambique, onde nas últimas horas manifestações convocadas pelo candidato da oposição nas eleições de 09 de outubro Venâncio Mondlane foram dispersadas pela polícia.

A polícia moçambicana lançou também gás lacrimogéneo contra o local onde Venâncio Mondlane fazia declarações aos jornalistas, obrigando o político a fugir.

Paulo Rangel lembrou que Portugal já condenou na semana passada "de forma muito categórica" a violência que levou aos assassínios do assessor jurídico e do mandatário de Venâncio Mondlane e pediu agora contenção a "todas as forças políticas e a todas as autoridades", de forma a haver garantia de "regularidade e estabilidade no processo eleitoral".

"É fundamental para Moçambique que o processo eleitoral corra bem e que dele resultem autoridades legítimas e respeitadas por todos", acrescentou o ministro português, que falava aos jornalistas em Madrid, onde hoje se reuniu com o homólogo espanhol, Jose Manuel Albares, e com os ministros da Defesa de Portugal e Espanha, Nuno Melo e Margarita Robles.

Rangel acrescentou que os últimos desenvolvimentos em Moçambique são também preocupantes "porque a imprensa foi afetada no seu trabalho", reiterando que o Governo está a seguir a situação com preocupação.

"É fundamental que todo o processo eleitoral (...) decorra com caráter ordeiro, com caráter legal, com caráter regular. Moçambique tem uma democracia que precisa de ser afirmada", sublinhou, acrescentando que, neste contexto, haver violência, "necessidade de intervenção policial", desacatos ou "intervenções que podem pôr em causa a estabilidade" é algo que "preocupa muito" o governo português.