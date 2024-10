Já é possível registar ou alterar o IBAN na Segurança Social Direta [outra vez]

"Funcionalidade de registo e alteração de IBAN na Segurança Social Direta" está de novo ativa, após o serviço ter estado suspenso durante cerca de duas semanas, de acordo com o Instituto da Segurança Social (ISS).

O instituto liderado por Octávio de Oliveira adianta que "reativou a funcionalidade de registo e alteração de IBAN na Segurança Social Direta, após a suspensão temporária do serviço", lê-se no comunicado, publicado no "site" do ISS, na sexta-feira.

A 2 de outubro, a Segurança Social tinha informado, que, na sequência de burlas na Segurança Social Direta, tinha precedido "de imediato à inibição e bloqueio da inserção/alteração de IBAN nesta plataforma". Como tal, durante as últimas duas semanas qualquer mudança de IBAN só podia ser feita presencialmente.

O serviço é agora reativado e a "Segurança Social implementou novas soluções que reforçam a segurança no processo de inserção ou alteração de IBAN", de modo a "garantir maior proteção e segurança aos beneficiários", lê-se ainda no comunicado.

Deste modo, o instituto recomenda aos beneficiários que confirmem "se o IBAN registado corresponde ao pretendido", sendo que "neste caso, não será necessário realizar qualquer intervenção".

Já se quiser voltar a registar ou alterar o IBAN na Segurança Social Direta no menu tem de aceder ao seu perfil, depois ir a conta bancária e aí registar o IBAN. Tem ainda de inserir o comprovativo de titularidade da conta bancária e aguardar pela validação do IBAN pelos serviços competentes, dado que o "IBAN não ficará imediatamente válido".

"O titular será notificado na área "Mensagens" da Segurança Social Direta após validação do processo por parte dos serviços da Segurança Social", explica ainda o instituto.

Segundo a Segurança Social, esta é ainda uma "solução provisória, enquanto não está disponível solução de conferência da titularidade da conta".

À Lusa, o Instituto da Segurança Social tinha confirmado, no início de outubro, a existência de cerca de 90 situações de burla relacionadas com a alteração de IBAN na Segurança Social Direta sem intervenção dos beneficiários, estimando um impacto de 60 mil euros. .

Nos últimos tempos, as burlas em nome de institutos públicos como a Segurança Social ou a Autoridade Tributária têm sido recorrentes. O último alerta publicado no "site" do ISS foi feito na passada quarta-feira e alertava "para a existência de sites não autorizados que alegam prestar serviços de consultoria e outros serviços relacionados com o Número de Identificação de Segurança Social (NISS) em Portugal". .