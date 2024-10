GNR vai fiscalizar transporte de mercadorias perigosas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza a partir de terça-feira uma operação de fiscalização de transporte de mercadorias perigosas em todo o território nacional, anunciou a corporação.

A operação, que vai prolongar-se até sexta-feira, vai desenvolver-se nas vias mais críticas e onde se verifique um maior volume de tráfego deste tipo de veículos, para garantir “a prevenção da sinistralidade rodoviária e contribuir para a diminuição da concorrência desleal”.

Designada Operação “ADR – Transporte de mercadorias perigosas”, a ação envolve meios dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito e a fiscalização e vai incidir “prioritariamente nas características dos veículos, documentação, equipamentos de segurança, sinalização e marcação, manuseamento e estiva, tacógrafos e condução sob influência de álcool e/ou estupefacientes”.

Em comunicado, a GNR lembra que “decorrente da liberalização do mercado do transporte de mercadorias e da ausência de fronteiras terrestres, constata-se um aumento da circulação de veículos pesados de mercadorias que transportam matérias perigosas e apresentam potenciais riscos, principalmente quando não estão cumpridos todos os requisitos legais exigidos para esse tipo de transporte, podendo pôr em causa a segurança dos condutores e de terceiros que circulem nas vias, bem como do ambiente”.

A Guarda Nacional Republicana diz ainda que este tipo de operações pretendem “garantir o sentimento de segurança dos cidadãos e sensibilizar a opinião pública para a importância da adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores profissionais, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas”.