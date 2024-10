Diretores escolares exigem fim de quotas e clarificação da componente letiva

Ao apontar as prioridades a ter em conta nestas negociações, o presidente da ANDE defende também que é preciso “repensar o modelo de avaliação, que de alguma forma é muito injusto e que cria e continua a criar imensos problemas na escola".

Filinto Lima explica que “os professores, quando estão a apoiar alunos, estão a dar aulas, estão a lecionar. Há um grupo pequeno de alunos, com certeza, mas estão a lecionar. Estão a exercer esta função e este tipo de apoio nunca deverá estar na componente não letiva”, argumenta.

Manuel Pereira insiste que “um dos problemas que as escolas têm tido é a sensação de injustiça que muitos sentem em relação à não valorização do seu trabalho, porque o modelo de avaliação que os professores têm implica progressão por quotas e quando há quotas, uns têm hipótese de progredir e outros não têm hipótese de progredir e é isso que acontece”.

"Avaliamos com quotas e quando temos professores que mereciam a avaliação diferenciada e que estão sujeitos a quotas e não a têm, provoca sentimentos de injustiça que depois se refletem no trabalho, nas escolas ” , lamenta.

Por isso, defende que esta “é altura certa para, de uma forma clara e inequívoca”, o Ministério da Educação dizer o que entende por componente letiva, que tipo de funções podem aí ser exercidas, na nossa opinião são as aulas, conclui Filinto Lima.

Os assuntos a negociar não se ficam por aqui. Há muito mais, como a mobilidade por doença, a aposentação, as habilitações próprias para a docência ou a autonomia e gestão das escolas. Sobre esta última questão, o ministério de Fernando Alexandre já auscultou os diretores, como revela o presidente da ANDAEP.

As negociações do Estatuto da Carreira Docente, considerado a trave-mestra da profissão docente, arrancaram esta segunda-feira, com os sindicatos de professores a saírem desanimados da reunião.

Em causa está o calendário proposto pelo Ministério da Educação Ciência e Inovação (MECI) que não agradou aos parceiros sociais, que pedem um processo mais célere, que não atire a conclusão das negociações para o fim de 2025.

Os sindicatos rejeitam que as reuniões se realizem apenas a um ritmo mensal e só a partir de janeiro, como propôs o Ministério da Educação.

Defendem que a revisão do Estatuto da Carreira Docente esteja concluída, pelo menos, em julho de 2025 para produzir efeitos já no próximo ano letivo.

O MECI vai agora receber propostas dos sindicatos e a 12 de dezembro volta a reunir-se com as estruturas sindicais para chegar a um protocolo negocial.