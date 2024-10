Amadora. Desacatos no bairro do Zambujal após morte de homem pela PSP

De acordo com a PSP, foi baleado pela polícia quando tentava resistir à detenção e agredir os agentes com uma arma branca.

Nas imediações do bairro do concelho da Amadora estão dezenas de elementos das forças de segurança, incluindo da Unidade Especial de Polícia.

Odair Moniz, o homem atingido mortalmente na madrugada de segunda-feira numa operação policial na Cova da Moura, morava no Bairro do Zambujal.

De acordo com a PSP, na Rua Principal daquele bairro do distrito de Lisboa os agentes abordaram o suspeito, que “terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca”.

O suspeito foi assistido no local e transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde veio a morrer pelas 06:20.

A PSP adianta que foi dado conhecimento ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, que se deslocou ao local da ocorrência.

“Foram realizados procedimentos de preservação e de gestão do local do crime e seguir-se-ão outras diligências investigatórias junto dos polícias da PSP e de testemunhas, para apurar as circunstâncias que originaram esta ocorrência”, adianta, lamentando o desfecho do incidente.

A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, determinou à Inspeção-Geral da Administração Interna a abertura de um inquérito "com caráter de urgente" sobre a morte de um homem na Cova da Moura.



[em atualização]