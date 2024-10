Marinha portuguesa acompanha navio russo em águas nacionais

A Marinha portuguesa acompanhou e monitorizou a passagem do navio de reabastecimento do esforço de guerra russo, Ursa Major, que deixou as águas nacionais hoje.

"Terminou nesta manhã de domingo, 20 de outubro, uma operação desenvolvida pela Marinha de monitorização e acompanhamento do navio de reabastecimento do esforço de guerra russo, Ursa Major, que teve início pelas 19 horas de sexta-feira, 18 de outubro", adiantou a Marinha, em comunicado.

Este navio da Federação Russa "deixou as águas de responsabilidade nacional, já durante o dia de hoje, rumando em direção ao mar Báltico", sendo que o Centro de Operações Marítimas "monitorizou, permanentemente, a atividade deste navio e coordenou o emprego dos navios da Marinha NRP Cassiopeia e NRP António Enes, no acompanhamento ao longo da Zona Económica Exclusiva".

Estas ações de monitorização e vigilância têm como objetivo garantir a "defesa e segurança dos espaços marítimos sob soberania, jurisdição ou responsabilidade nacional", por forma a contribuir para a "proteção dos interesses de Portugal e das suas infraestruturas criticas e, simultaneamente, assegurar o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos no quadro da Aliança Atlântica".