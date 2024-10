Câmara de Braga cria Centro de Atendimento a Cidadãos Estrangeiros

A Câmara Municipal de Braga vai criar um centro de atendimento a cidadãos estrangeiros, estabelecendo, para o efeito, protocolos com a Cruz Vermelha Portuguesa e a AIMA - Agência para a Integração, Migrações e Asilo, anunciou este domingo a autarquia.

O futuro equipamento ficará instalado no antigo Centro de Recrutamento de Braga, na Rua Bernardo Sequeira, acrescenta o comunicado do município.

A nova infraestrutura, continua o documento, surge com o objetivo de oferecer um espaço de acolhimento e atendimento especializado (...) que irá facilitar o acesso a serviços essenciais, promovendo a integração social, cultural e laboral dos migrantes, ao mesmo tempo que apoia a sua adaptação às normativas e oportunidades locais.

Segundo a autarquia, as parcerias com "a Cruz Vermelha Portuguesa, reconhecida pelo seu trabalho humanitário e social, e com a AIMA, entidade responsável pela promoção da integração, migrações e asilo, garante um suporte robusto a este projeto, que será uma resposta concreta às necessidades crescentes de apoio à população migrante".

Neste contexto, a autarquia minhota assinala que o futuro centro proporcionará "um ambiente acolhedor, com serviços especializados de aconselhamento jurídico, apoio na regularização de documentação, informações sobre acesso ao emprego, saúde, educação e outros serviços sociais".

A medida será discutida na reunião do executivo municipal, agendada para quarta-feira, na Junta de Freguesia de Santa Lucrécia de Algeriz, lê-se ainda na nota de imprensa. .