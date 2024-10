Associação Salvador apoiou 6 mil pessoas com deficiência motora em 20 anos

A atividade da Associação Salvador, que nos últimos 20 anos apoiou mais de 6.000 pessoas na promoção da inclusão de pessoas com deficiência motora, considera que tem preenchido uma lacuna que deveria ser ocupada pelo Estado.

Assinalando o Dia Nacional das Acessibilidades, o fundador da associação Salvador Mendes de Almeida, em comunicado, estima em mais de 10 milhões de euros o impacto da associação na sociedade, substituindo o papel do Estado na promoção da inclusão.

Em 20 anos, a associação contabiliza 6.002 pessoas apoiadas e ainda 462 pessoas com deficiência motora colocadas no mercado de trabalho, atividade que acontece, diz o presidente citado no comunicado, porque o Estado se tem vindo a demitir do seu importante papel para com a inclusão de pessoas com deficiência.

A associação mostra-se comprometida a ser parte integrante das soluções que são necessárias para um futuro mais inclusivo e acessível para todos, assim como comprometidos em chamar à ação o verdadeiro responsável pela inclusão.

Uma petição com 10.603 assinaturas para mudar a fiscalização das acessibilidades foi entregue pela associação na Assembleia da República em setembro, pedindo uma revisão da estrutura e do funcionamento das entidades fiscalizadoras de acessibilidade em Portugal.

Mais de 30 iniciativas para assinalar a 6.ª edição do Dia Nacional das Acessibilidades, que envolvem mais de 30 mil pessoas, estão previstas hoje em escolas, empresas e autarquias de todo o país. .