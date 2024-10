Um pescador está desaparecido em Aljezur, depois de ter caído ao mar na praia da Bordeira.

De acordo com informações do comando Regional da Proteção Civil do Algarve, o alerta foi dado pouco depois das 15h00.

No local estão cerca de uma dezena de operacionais, apoiados por três veículos e um meio aéreo.

[em atualização]