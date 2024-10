Interrompidas buscas por pescador que desapareceu em Aljezur

As autoridades interromperam ao final do dia as buscas pelo pescador lúdico de 25 anos que desapareceu este sábado pelas 14h40 no mar da praia da Bordeira, no concelho de Aljezur, que serão retomadas no domingo de manhã.

"As buscas foram interrompidas ao final da tarde de hoje e serão retomadas amanhã [domingo] de manhã", indica a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

Na nota, a AMN adianta que o homem estava a "exercer a atividade de pesca lúdica na zona norte da praia, tendo, alegadamente, caído de uma arriba para a água".

O alerta foi recebido através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), e participam nas buscas tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres, por mar, enquanto agentes do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos, integrantes do Projeto "SeaWatch", e os Bombeiros Voluntários de Aljezur procuram a vítima por terra, assinalou.

As buscas estão a ser apoiadas por um "drone" e foi também empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, acrescentou a AMN.

"O gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima", destacou ainda a Autoridade Marítima Nacional.