Homem morre afogado em praia do concelho de Ovar

Um homem com 29 anos e de nacionalidade alemã morreu este sábado vítima de afogamento na praia do Torrão do Lameiro, no concelho de Ovar, e um jovem de 16 anos foi transportado para o hospital com ferimentos ligeiros.

A informação foi dada hoje pela Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

"Apesar das manobras de reanimação realizadas pelos elementos do INEM não foi possível reverter a situação de paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado no local", no distrito de Aveiro, indica.

O corpo do homem foi transportado pelos bombeiros para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.