Água gasta no combate aos fogos em Gondomar descontada na fatura dos consumidores

O valor do consumo da água da rede pública de abastecimento utilizada pelos gondomarenses no combate aos incêndios em setembro vai ser descontada na fatura dos consumidores afetados, anunciou este sábado em comunicado a Câmara Municipal.

A autarquia do distrito do Porto "acordou com a concessionária Águas de Gondomar a aplicação desta medida para atenuar o aumento dos encargos com a fatura da água associados a esta emergência", refere a publicação no "site" do município.

"Este apoio, que será atribuído sem necessidade de requerimento formal pelos afetados, vai traduzir-se na aplicação de uma nota de crédito sobre os consumos de água anormais verificados no período de incêndios registado entre 16 e 19 de setembro", detalha o comunicado.

Para esse efeito, "o município forneceu às Águas de Gondomar a delimitação geográfica das áreas afetadas, estando a concessionária a calcular os consumos de água no mês de setembro dos clientes residentes nessas zonas, comparando os valores com os do mesmo período do ano anterior", continua a nota de imprensa.