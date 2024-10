Salgado pediu "solidariedade" a Ricciardi para alinhar na falsificação de contas do BES

Ricciardi fala de uma “simpatia exagerada” que antecedeu o jantar , em que Salgado referiu que as mulheres de ambos se haviam tornado “grandes amigas” com idas ao Cascais Shopping. “Uma atitude patética perante o cenário”, descreveu a testemunha em tribunal.

Ouvido pelo segundo dia no Campus da Justiça durante o julgamento do caso BES/GES , o ex-administrador do banco fala de um dia em que Salgado, então presidente do BES, o convidou para jantar na sua casa em Cascais, entre maio e junho de 2014.

José Maria Ricciardi afirmou esta sexta-feira que Ricardo Salgado pediu “solidariedade” para com a família Espírito Santo na falsificação de contas, numa altura em que já se sabia internamente do buraco do BES.

No encontro, Salgado pediu a Ricciardi para ir até ao seu escritório, pedindo-lhe o que queria no banco. O administrador do banco de investimento do BES explicou que era necessário “mais capital” para desenvolver o setor e a resposta de Salgado foi um aviso.

“Disse-me que ia fazer tudo para que o BESI tivesse mais capital, virou-se e acrescentou: ‘Mas para isso é preciso tu finalmente teres solidariedade com a família’”.

“Em relação à falsificação das contas?”, questionou Ricciardi.

“Sim, sim”, respondeu Salgado, segundo o testemunho do primo. Então, Ricciardi diz-lhe que “nunca vai contar com a solidariedade na falsificação de contas”, com o ex-presidente do BES a mostrar “desagrado”.

Ricciardi perguntou-lhe depois se Salgado não tinha um filho administrador no BES, se este sabia que havia falsificação das contas e se este também deveria ter “solidariedade” para com a família, com Salgado a negar e a ficar surpreendido com a resposta.